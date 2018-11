EK Schaatsen in Groningen (1985) krijgt dopingstaartje

Rondom het EK Schaatsen dat in 1985 in het Stadspark in Groningen werd gehouden, hangt sinds vrijdag een zweem van dopinggebruik. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en Andere Tijden Sport.

Volgens de samenwerkende journalisten zijn de urinemonsters van voormalig topschaatsters Yvonne van Gennip en Ria Visser gestolen, vlak nadat ze met een respectievelijk tweede en vierde plek verrassend goed op het Groningse ijs hadden gepresteerd. Schaatsbond KSNB heeft de diefstal vervolgens in de doofpot gestopt om een dopingschandaal te voorkomen.

Groninger bondscoach

De Groninger Tjaard Kloosterboer, destijds bondscoach van de schaatsters, heeft ook een rol in het verhaal. Volgens de onderzoekers zou Kloosterboer bondsarts Rob Pluijmers hebben gevraagd zijn schaatsters voor te lichten over het gebruik van testosteron en doping.

Nooit heb ik ook maar één sporter gestimuleerd of geadviseerd om verboden middelen te gebruiken Bondscoach Kloosterboer

Dezelfde Pluijmers zou vervolgens na het toernooi in Groningen het koffertje met urinestalen hebben gestolen uit het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, waar het lag te

wachten op onderzoek.

Kloosterboer ontkent in de Volkskrant: 'Het verhaal klopt absoluut niet. Nooit heb ik ook maar één sporter gestimuleerd of geadviseerd om verboden middelen te gebruiken. Nooit.'

Ook beide schaatsters ontkennen ooit doping te hebben gebruikt,

Reactie KNSB

Schaatsbond KNSB laat de affaire rusten. 'Of het waar is wat in het artikel wordt gesuggereerd, valt niet meer te achterhalen. Documentatie is - voor zover ons bekend - niet meer aanwezig. Degenen die het weten kunnen, zijn om een reactie gevraagd. Zij hebben duidelijk aangegeven dat zij zich nooit met doping hebben ingelaten', aldus een woordvoerder van de bond.

