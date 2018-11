Markthal met terras moet Rode Weeshuisstraat nieuw leven inblazen

Je zou het een vergeten stukje centrum kunnen noemen: de Rode Weeshuisstraat in de Groninger binnenstad. Maar daar komt verandering in. Op de plek van de huidige Aldi verrijst een nieuwe markthal met daarboven 38 appartementen.

Het pand, Mercado gedoopt, is een initiatief van MWPO. Deze projectontwikkelaar bouwt momenteel ook al de Merckt, op de hoek van de Grote Markt en Poelestraat. Dat gebouw krijgt eveneens een markthal én een eigen bierbrouwerij.

Bijgebouw V&D

Met de komst van Mercado is er een nieuwe invulling gevonden voor een deel van het oude V&D-pand in de Groninger binnenstad. Het bijgebouw van het failliete warenhuis staat in de Rode Weeshuisstraat, tussen de Oude Ebbinge- en Oude Boteringestraat. Het werd in de jaren zeventig gebouwd als uitbreiding van het toen zo succesvolle warenhuis en had op de begane grond een eigen ingang naar de afdeling (kantoor)boekhandel.

Al voor het faillissement van V&D was de begane grond afgestoten en maakte de winkel plek voor supermarkt Aldi.

Zo ziet de straat er nu nog uit (Beeld: Google Street View)



Pleintje met terras

Op de begane grond van Mercado komt een levendige markt, gecombineerd met horeca, een pleintje met terrasjes en daarboven appartementen en luxe penthouses. Het pand is ontworpen door architectenbureau De Zwarte Hond uit Groningen in samenwerking met architect Frank Loer, die ook verantwoordelijk was voor het ontwerp van Merckt.

De werkzaamheden aan het nieuwe pand beginnen komend voorjaar.



