Webcam met livestream op ijsbaan Grote Markt: mag dat wel?

Bij de ijsbaan op de Grote Markt in de stad hangt een live webcam. Mogen de bezoekers van de ijsbaan zomaar gefilmd worden? En mogen die beelden live worden uitgezonden op internet?

Een bezorgde moeder neemt contact met ons op: 'Er zijn jonge kinderen die hier zonder ouders heen gaan. Iedereen kan thuis vanachter een laptop meekijken. Mag dit zomaar?' Een andere moeder schrijft: 'Ik schrok van de livestream en denk dat wellicht ook andere ouders graag gewaarschuwd worden.'

Straks ook livestream in zwembad?

Op de website van organisator Groningen on Ice staat: 'Geniet via de live webcam mee van al het schaatsplezier op de ijsbaan en zie stiekem iedereen vallen en weer opstaan!'.

Eén moeder heeft contact gezocht met de organisatie. 'Die zegt dat het mag, omdat ze de beelden niet opslaat, maar ik betwijfel dat. Het is eigenlijk een private omgeving, want je betaalt entree. Wat als Kardinge opeens zou besluiten om een livestream uit te gaan zenden vanuit het zwembad? 'Leuk, meekijken hoe iemand een bommetje maakt!' Je kunt daar nu niet eens een foto maken van je eigen kind zonder dat je er door iemand op wordt aangesproken.'



Dit is juridisch gezien een grijs gebied Eckhart Post - Bouwwebcam.nl

Voor opa's en oma's

De camera is opgehangen door Bouwwebcam.nl. 'Op verzoek van Groningen on Ice', zegt Eckhart Post van het bedrijf. 'Dit is juridisch gezien een grijs gebied. Het is een afgeschermde ruimte en de livestream is bedoeld voor bijvoorbeeld opa's en oma's die zo hun kleinkinderen kunnen zien schaatsen. Er hangt een bord bij de ijsbaan, waarop duidelijk staat aangegeven dat je wordt gefilmd. Heimelijk filmen mag in ieder geval niet, maar dit heeft een informatief karakter.'

In de huisregels

Organisator Groningen on Ice van de overdekte ijsbaan is duidelijk: 'De aanwezigheid van camera's staat in onze huisregels. Er hangt ook nog een camera bij De Drie Gezusters, maar die filmt van bovenaf. Je kijkt dan op de Grote Markt, maar je ziet eigenlijk niks en we slaan geen beelden op.'

Op de website van Groningen on Ice staat inderdaad: 'Op de ijsbaan en in het horecapaviljoen zijn camera's aanwezig. Er worden opnames van u gemaakt voor uw en onze veiligheid en voor onze online media'. Ook staat er een bord met deze regels bij de ijsbaan.

Heeft Groningen on Ice daar een vergunning voor moeten aanvragen bij de gemeente? 'Wij hebben een vergunning voor de ijsbaan, maar of het ophangen van webcams daar ook in vermeld staat, weet ik niet', zegt een woordvoerder.



Je mag gefilmd en 'tentoongesteld' worden in een publiek toegankelijke ruimte, mits dat duidelijk wordt aangekondigd Peter Duzink - Woordvoerder gemeente Groningen

Geen zaak van de gemeente

Peter Duzink van de gemeente Groningen bevestigt dat een vergunning is verstrekt voor het evenement, maar daar staat niks in over webcams. 'Dit is geen zaak van de gemeente, maar van de eigenaar van de ijsbaan. Zoiets hoeft ook niet in de vergunning te staan.'

Duidelijk aankondigen

De politie bevestigt dat. 'Dit heeft niks te maken met vergunningen', zegt een woordvoerder. 'Je mag gefilmd en 'tentoongesteld' worden in een publiek toegankelijke ruimte, mits dat duidelijk wordt aangekondigd. Bij publicatie moet je echter wel rekening houden met het portretrecht. In een besloten ruimte, op het werk bijvoorbeeld, gelden andere regels.'

En daarmee lijkt de webcam met livestream op de ijsbaan in Stad aan alle voorwaarden te voldoen.

