Directrice Fraeylemaborg moet Landgoed Mensinge nieuw leven inblazen

Landgoed Mensinge in Roden. (Foto: Rijksmonumenten)

De gemeente Noordenveld heeft ontwerpbureau Buro Edzes ingeschakeld om Museum Havezate Mensinge in Roden een make-over te geven.

Het bureau wordt geleid door Marjon Edzes. Zij is ook directeur van de Fraeylemaborg in Slochteren en het Doe Museum in Veendam.

Samenwerking

Het bureau moet een nieuw profiel schetsen van het landgoed, dat uiteindelijk zal worden gepresenteerd aan de gemeente. Ook moet het bedrijf uitzoeken of een samenwerking mogelijk is tussen het museum en Museum Kinderwereld.

Begin 2018 werd al een beleidsplan opgesteld voor Landgoed Mensinge, dat door de gemeenteraad in maart werd onderschreven.

