Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Piet Paulusma blijft erbij: 'Het wordt een extreme winter' (Foto: Jos Schuurman / FPS)

Piet Paulusma komt een dag voor het begin van de meteorologische winter met zijn definitieve wintervoorspelling. In de voorlopige voorspelling voorspelde hij al een extreme winter. Dat is in zijn definitieve voorspelling niet anders.

'Ik ga uit van een zware winter die over het geheel genomen te koud wordt, mogelijk meer dan een graad afwijking van normaal. Onder een zware winter versta ik niet alleen de kou, maar ook de overlast die vaak zal voorkomen.' Winter van extremen 'Het zal overlast zijn door echt winterweer, ijzel, sneeuw en vorst. Ook stormweer en (veel) regen zullen voorkomen. Kortom, een winter van extremen met regionaal soms grote verschillen. De wintermaanden zullen ook nog een paar (kortere) perioden met stabiel of stabieler weer afleveren.'

Start in december 'De winter zal zich in december al eens presenteren, niet alleen met koud weer, maar ook met sneeuw. Ik verwacht deze winter ook een periode met echt kwakkelend weer. Dit kan wel eens in januari zijn, maar dat durf ik niet met zekerheid aan te geven.' 'Koning Winter zal ook in januari aanwezig zijn. Als het verloop van januari kwakkelend is zal februari voor fikse winterkou zorgen. De maanden januari en februari kunnen wat dat betreft ook gemakkelijk wisselen van weerbeeld of deels wisselen.'

Opvallend 'We komen deze winter op schaatsen en voor een langere periode dan twee of drie dagen. En mogelijk ook meer dan een periode. Ik sluit niet uit dat wij deze winter plaatselijk wel eens in de buurt van de -20 graden gaan uitkomen als laagst gemeten temperatuur.' 'Vaker dan één keer een sneeuwdek, dus een witte wereld. De totale neerslag in deze winter zal normaal of meer dan normaal zijn. Ook hier geldt dat het regionaal verschillend kan uitpakken.' Lees ook: - Piet Paulusma voorspelt: extreme winter met veel natuurijs