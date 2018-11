Provincie: directie Groningen Airport Eelde heeft wat uit te leggen

'Het is aan de directie om met een realistisch plan te komen. Je kunt geen publiek geld steken in vluchten die er niet zijn.'

Met die woorden geeft gedeputeerde Patrick Brouns van de provincie Groningen een schot voor de boeg, vooruitblikkend op de komende vergadering tussen de aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en directie van Groningen Airport Eelde.

Geen begroting

Die vergadering wordt volgende week gehouden. Op de agenda zou onder meer de begroting voor 2019 staan. Zoú, want de directie kan die nog niet aanleveren vanwege de lopende gesprekken met Nordica.

Geen extra geld

Die vliegmaatschappij pakt hoogstwaarschijnlijk haar biezen waardoor belangrijke lijnvluchten met Kopenhagen en München wegvallen De luchthavenleiding heeft volgende week dus wat uit te leggen, vindt Brouns.

'Zolang er geen duidelijkheid is over Nordica, gaan we er geen extra geld insteken. We staan als aandeelhouders voor de uitgaven die gemaakt moeten worden voor de reeds geplande vluchten. Die verplichtingen zullen we nakomen.'



Gezien de situatie lijkt het me niet logisch om extra geld te steken in een nieuwe brandweerkazerne Patrick Brouns - Gedeputeerde

Brandweerkazerne op losse schroeven

Ook als het gaat om andere investeringen maakt de provincie 'een pas op de plaats'. Zo is het nog lang niet zeker dat de nieuw te bouwen brandweerkazerne er ook daadwerkelijk komt.

Brouns: 'Gezien de situatie lijkt het me niet logisch om extra geld te steken in een nieuwe kazerne. Uiteraard moet de veiligheid van de vluchten gegarandeerd worden, maar voor extra investeringen moet de luchthaven ons eerst duidelijk maken waarom die nodig zijn. Bij twijfel over het aantal vluchten in 2019 doen we dat dus niet.'

Vijf aandeelhouders De vijf aandeelhouders die over de toekomst van Groningen Airport Eelde beslissen, zijn: de provincies Groningen en Drenthe, en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo.



Toekomst voor Eelde?

Op de vraag Brouns nog een toekomst ziet voor Groningen Airport Eelde, geeft hij geen antwoord. Duidelijk is wel dat veel afhangt van het besluit van Nordica.

'Zonder Nordica gaan er een aantal vluchten wegvallen. Dan is het aan de directie en de Raad van Commissarissen om ons als aandeelhouders te vertellen hoe het plan 'Toegangspoort tot het Noorden' toch realistisch kan zijn. Zij zijn aan zet. Tegelijk is het aan ons, als financierders, om daar verstandig mee om te gaan. Je kunt geen publiek geld stoppen in vluchten die er niet zijn.'

Reactie vliegveld: 'Verschillende scenario's uitgewerkt' De directie van Groningen Airport Eelde laat via een woordvoerder het volgende weten: 'Zoals bekend zijn wij in gesprek met Nordica over de toekomst van de vluchten naar Kopenhagen en München. Zolang daar geen duidelijkheid over is, kunnen wij geen definitieve begroting opstellen.' 'Groningen Airport Eelde heeft voor de aandeelhoudersvergadering van volgende week dan ook geen begroting ingediend. Als verkenning hebben we verschillende scenario's uitgewerkt, die als vertrouwelijke stukken naar de aandeelhouders zijn gestuurd. Wij vinden het niet verstandig om daarover in de media te discussiëren, we hebben eerst duidelijkheid nodig van Nordica.' Overigens zegt Brouns dat hij nog geen inzage heeft gehad in de scenario's die de luchthaven heeft uitgewerkt.



