Actie voor honden van daklozen: 'Dieren worden vaak vergeten'

Als het aan René en Yvonne Perdok uit Delfzijl ligt, krijgt iedere hond een warme jas. Zeker als het gaat om de honden van dakloze mensen.

René: 'De honden van dakloze mensen worden vaak vergeten'. Daarom zamelen ze hondenjassen in en delen ze de jasjes op 1 december uit in Stad.

Voor de hond kwam de hulp te laat

Het idee van de inzamelingsactie komt volgens Perdok uit Lelystad. 'Via vrienden hoorde ik het verhaal over een dakloze man en zijn ernstig zieke hond. De hond had een behandeling nodig maar die kon hij niet betalen. Er is geld ingezameld om de hond te helpen. Helaas kwam die hulp te laat. Vanaf toen dacht ik: ik moet wat doen'.

'Het wordt steeds kouder'

En zo geschiedde. Samen met stichting Bikers for Animals uit Lelystad zamelt het duo hondenjasjes in om ze zaterdag vanaf 12:00 uur bij het Leger des Heils aan de Kostergang uit te delen. 'Het wordt steeds kouder en er zijn genoeg daklozen met een hond. Om de honden een beetje te wapenen tegen de kou is zo'n jasje perfect', legt Perdok uit.

Gezocht: grote jassen voor grote honden

Perdok verwacht genoeg hondenjassen te hebben maar hoopt nog wel op een donatie voor grote honden. 'We hebben in principe genoeg om uit te delen maar voor grote honden zitten we nog wel te springen om jassen.'

Aanmelden, kan hier!

Via Facebook of via perdok@bikersforanimals.nl kunnen mensen contact opnemen. Datzelfde adres is ook om dakloze mensen aan te melden voor een hondenjasje.