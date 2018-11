Koeman-telg opent Koeman-playground: 'Trots dat ik hier mag zijn'

De Koeman-playground naast CBS De Borg in Haren (Foto: RTV Noord)

Het was een drukte van belang, vrijdagochtend bij CBS De Borg in Haren. Len Koeman, zoon van Erwin, opende namelijk een sportkooi naast de school: de Koeman-playground. 'Ik ben trots dat ik hier mag zijn.'

'Het is natuurlijk vooral vanwege mijn opa Martin, vader Erwin en oom Ronald, maar toch. Toen dit vroeger nog een veldje was, hebben mijn pa en oom hier veel uren doorgebracht. Ze hebben hier vier jaar gewoond', weet Len.

Vroeger..

Hij heeft zich voor de opening nog even laten bijpraten door vader Erwin, die hem vanuit het Turkse Istanbul belde. 'Hij heeft hier met vriendjes veel gevoetbald. Met zijn broertje ging hij twee keer in de week in weer en wind op de fiets naar de trainingen bij GRC. Ze hebben veel op straat gespeeld, op veldjes, op de stenen.'

..en nu

'Nu is het anders', vervolgt hij. 'Ik zie kinderen hier nu lekker rondrennen, mooi dat ze er gebruik van kunnen maken. Dit is fantastisch. Het is goed om lekker buiten te spelen. Mooi dat dat nu gefaciliteerd wordt.'

Trotse oma

Len verricht de openingshandeling samen met oma Marijke en zijn moeder is er ook bij. 'Oma is ook supertrots. Ook een mooi moment voor haar en mooi dat ik het samen met haar voor de familie Koeman kan doen.'

Lees ook:

- Erwin Koeman loodst Fenerbahçe naar knock-outfase Europa League