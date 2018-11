Dit weekend in Groningen: Sinterklaas of toch al Kerst?

Waar kies jij voor dit weekend? Ga je Sinterklaas vieren of dompel je je al helemaal in kerstsfeer? Het kan allemaal in onze provincie.

Super Sinterklaas Show

Ook dit jaar komt Sinterklaas weer naar Hoogezand. De pieten zijn druk bezig alles in orde te maken voor het feest. Maar waar is Snoepjespiet? Dan wordt opeens op de deur van het Pietenhuis geklopt. Wie zou dat zijn?

Ontdek het zaterdag tijdens de interactieve Super Sinterklaas Show in het Kielzog in Hoogezand. De voorstelling begint om 14:00 uur en kost 7,50 euro.

O, kom er eens kijken

Zin om samen Sinterklaasliedjes te zingen? In het pand aan de Sint Jansstraat 7 in Groningen is zondag om 14:00 uur een Meezing Kinderconcertje. Iedereen vanaf 2 jaar kan meezingen en -dansen. Ook de roetveegpieten zijn van de partij en kinderen kunnen na het zingen met de pieten op de foto. Een kaartje kost vijf euro inclusief pepernoten.

Afbeelding: Kinderconcertjes Groningen

Kerst in Bourtange

Heb je meer met Kerst? Geniet dan van een prachtig kerstlandschap in de vesting Bourtange. Die is versierd met duizenden lampjes en tientallen kerstbomen. Op het Marktplein, rond de grote kerstboom, is een kerstmarkt met bijna honderd kramen.

De kerstmarkten in Bourtange worden gehouden tijdens de eerste drie weekenden van december. Op zaterdag is er markt van 11:00 tot 21:00 uur en op zondag van 11:00 tot 18:00 uur. Parkeren is gratis.

Afbeelding: Vesting Bourtange

Voor vinylfreaks

Heb je niets met Sinterklaas en Kerst, maar wel met vinyl? Dan kun je zaterdag je hart ophalen tijdens de Platenbeurs in MartiniPlaza in Groningen.

Zo'n 45 platenhandelaren bieden ruim 150.000 lp's en singles, maar ook cd's, dvd's en blu-rays aan. de 'Grootste Platenwinkel van het Noorden' is open van 10:00 tot 17:00 uur. De entree is vijf euro.

Afbeelding: MartiniPlaza

Relaxen

Wil je alleen maar tot rust komen dit weekend? Dan kan dat zondag tijdens een wandeling van Het Groninger Landschap rondom de Kropswolderbuitenpolder.

Meestal zitten veel doortrekkers en wintergasten, zoals brandganzen, kolganzen, slobeenden en wintertalingen in dit gebied. Ook roofvogels zijn volop aanwezig. Wellicht zie je één van de zeearenden die in dit gebied leven. Vertrek om 12:00 uur vanaf de parkeerplaats bij het Paviljoen Meerwijck, Strandweg 4 in Kropswolde. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

Fijn weekend!