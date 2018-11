'Ik vind het vervelend, schaatsen was altijd een hele schone sport'

'Ik keek er verbaasd van op. Die hele dopingaffaire en dopingcontrole onttrok zich aan de organisatie. Het was een medisch gebeuren', is de reactie van Johan van de Grampel op het verhaal van de Volkskrant en Andere Tijden Sport.

Na het EK Schaatsen in 1985 in het Stadspark in Groningen zou een koffertje met urinemonsters van de verrassend goed presterende Yvonne van Gennip en Ria Visser zijn gestolen. Schaatsbond KSNB heeft de diefstal vervolgens in de doofpot gestopt om een dopingschandaal te voorkomen.

Betrokkenheid?

De Groninger Van de Grampel was toentertijd bestuurslid van de Groningse afdeling van de schaatsbond en daarom ook voorzitter van de organisatie van het schaatstoernooi. Toch heeft hij niets meegekregen wat op eventueel dopinggebruik zou kunnen wijzen, zegt hij.

'Wij zorgden alleen voor een geschikte ruimte voor de dopingarts. Waar hij kon zitten, waar de dames een plasje konden doen, en een ijskast voor de urinemonster. En we moesten de dames natuurlijk naar de dopingcontrole begeleiden. Maar ik heb nooit een koffertje gezien', stelt Van de Grampel.

'Nooit gedacht'

'Ik vind het vervelend dat dit nu naar buiten komt. Schaatsen hoort een schone sport te zijn. En dat was het ook altijd. Dat dit nu naar voren komt, geeft een vieze smaak in de mond. Maar bij Van Gennip en Visser heb ik nooit gedacht: dit moet doping zijn. Absoluut niet.'

