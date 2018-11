'Wietproef leidt tot explosieve groei aan overvallen op coffeeshops'

Coffeeshops in de stad verwachten een explosieve stijging van het aantal overvallen als het wietexperiment op de voorgestelde manier wordt uitgevoerd. De shops hebben, als er niks aan het voorstel verandert, straks voor tienduizenden euro's aan drugs in het pand.

'De kans op overvallen stijgt met tweeduizend procent', zegt Marjola van den Brand van coffeeshop Rag-a-Muffin.

Overvallen



Coffeeshops mogen op dit moment maximaal 500 gram wiet op voorraad hebben. Dat heeft een waarde van ongeveer vijfduizend euro. Via 'de achterdeur' wordt de shop de hele dag door voorzien van nieuwe leveringen. Die drugs worden illegaal geproduceerd.

Het kabinet wil werken met zogenaamde 'staatswiet'. De voorwaarden voor de proef zijn vorige week bekend gemaakt. Daarin staat onder andere dat een coffeeshop een weekvoorraad in pand moet hebben. Daar hebben de shops geen goed woord voor over.

Motief voor een overval

Van den Brand over de weekvoorraad: 'Stel dat dat vijf kilo is, dan heeft een shop straks voor vijftigduizend euro binnen liggen. De kans op overvallen stijgt met tweeduizend procent.'

Berend Fokke, eigenaar van coffeeshops Reykjavik en De Vliegende Hollander, sluit zich aan bij die woorden. 'De aandacht van criminelen wordt op ons gericht, je geeft hun een motief voor een overval.'

Ook leveranciers in gevaar

De eigenaresse van coffeeshops De Dees en De Driemaster denkt dat niet alleen zij, maar ook de leveranciers gevaar lopen. Het idee is dat de drugs in een fabriek worden geproduceerd, om de kilo's vervolgens bij de coffeeshops af te leveren.

'Vrachtwagens met de leveringen worden in de gaten gehouden, dat weet ik zeker. Je zou bijna zeggen dat het leger er aan te pas moet komen. Dit is een waardeloos plan', zegt zij.

Meer straathandel



Naast de grotere kans op overvallen, vrezen de coffeeshops meer straathandel. Van den Brand: 'Als wij een deel van de producten niet meer mogen verkopen, verplaatst die handel zich naar de straat.' Die gedachte leeft ook bij Peter den Oudsten, burgemeester van de gemeente Groningen. Hij is kritisch op de voorwaarden.

Fokke: 'De helft van je spullen kun je straks niet meer verkopen. Ik wil de gemeente Groningen waarschuwen om niet te doen, het is veel te gevaarlijk.'

Illegaal produceren tegengaan



Het voordeel van werken met één wietfabriek is dat je grip krijgt op de veiligheid van de productie. Toch gaan de coffeeshops er vanuit dat de huidige, illegale producenten niet stoppen zodra de wietproef van start gaat.

Daarnaast is de experimentduur onmogelijk, stellen zij. De proef moet vier jaar duren, waarna shops een halfjaar krijgen om terug te keren naar de huidige situatie. 'Mijn leveranciers gaan niet vier jaar wachten. Dus dan moet ik de markt op en met grote kwekers in zee. Dat wil je niet', stelt Van den Brand.

Iets positief?



De positiviteit bij de shops is ver te zoeken, maar het zet de eigenaren wel aan het denken. Fokke wil steekproeven doen bij de drugs van zijn leveranciers en die data verzamelen. 'En ik ga ook een verhaaltje op mijn site zetten om aan voorlichting te doen', zegt hij.

Dat ligt binnen de mogelijkheden van hem, hij hoopt dat de volgende stappen snel volgen. Fokke: 'Wij willen graag dat onze eigen kwekers gelegaliseerd worden. Die kunnen in een later stadium ook bij de gemeente bekend gemaakt worden. Dat moet wel in stapjes, maar geef ons even de tijd.'