Hrustic start in de basis tegen NAC; Cassierra geblesseerd

Ajdin Hrustic start zondag in de basis bij FC Groningen in het duel met NAC Breda. Hij vervangt de geblesseerde Mateo Cassierra.

Hrustic viel in de uitwedstrijd tegen Feyenoord in de rust al in voor de Colombiaanse aanvaller. 'Ajdin kan ontzettend goed voetballen en heeft een gouden linkerbeen. Maar het gaat om het invullen van de positie. Daarin moet hij nog stappen maken.'

Meer blessures

Naast Cassierra zijn ook Jannik Pohl en Michael Breij zondag vanwege blessures niet van de partij. Django Warmerdam is grieperig. Hij is een twijfelgeval voor NAC-thuis.

FC-trainer Danny Buijs verwacht dat NAC, net als tegen Ajax, met een blok van vijf verdedigers speelt. Buijs liep vorig jaar stage bij de ploeg uit Breda.

Ereronde van oud-spelers

In de rust maken zo'n zeventig oud-spelers een ereronde in het Hitatchi Stadion. Buijs kijkt uit naar het weerzien met enkele oud-ploeggenoten, zoals Erik Nevland. Voormalig FC-verdediger Johan Kappelhof heeft zich last minute ook nog aangemeld voor het weerzien in het stadion. Hij staat onder contract bij het Amerikaanse Chicago Fire.

Met de trein?

Supporters die met de trein richting Groningen reizen, moeten rekening houden met werkzaamheden aan het spoor. Op het traject Groningen-Hoogeveen rijden dit weekend geen NS-treinen. Bussen stoppen niet op station Groningen Europapark. Reizigers richting het Hoofdstation kunnen hier een Arriva-trein pakken. Zij mogen op dit stukje 'Arriva' gebruikmaken van een NS-kaartje.

FC Groningen Live

FC Groningen-NAC begint zondagmiddag om 16.45 uur. FC Groningen Live op Radio Noord begint om 16.00 uur. Stefan Bleeker levert commentaar vanuit het stadion. Presentator Oetse Eilander en analist Martin Drent verzorgen de voor- en nabeschouwing vanuit de studio.

De wedstrijd is online te volgen via een liveblog op de website.