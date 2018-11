Oud-coach Ronald Zoodsma eist 28.800 euro van Lycurgus (update)

Ronald Zoodsma en volleybalclub Lycurgus staan lijnrecht tegenover elkaar. De voormalig coach van de Groningse topclub eist 28.800 euro van de club. Het zou gaan om achterstallig loon uit de periode dat hij daar coach was.

Dat was tussen 2005 en 2013. Daarna volgde Arjan Taaij hem op. Zoodsma heeft geprobeerd om een betalingsregeling af te spreken met de club, maar dat is niet gelukt. Vandaar dat hij eerder dit jaar naar de rechter is gestapt om de tienduizenden euro's alsnog te krijgen.

Blunder

In maart diende de rechtszaak, waarin hij gelijk kreeg van de rechter. Maar door een fout van de griffier heeft de rechter het schriftelijke verweer van Lycurgus nooit onder ogen gekregen. In dat verweer bestrijdt de club de eis van Zoodsma. Volgens Lycurgus is de club hem geen cent schuldig.

Vandaar dat Lycurgus zich tegen de uitspraak heeft verzet. Met succes; de rechter moet opnieuw uitspraak doen, maar dan mét het verweer van Lycurgus erbij. Het is nog onbekend wanneer dat gebeurt.

Beslaglegging op rekening

Zoodsma heeft vervolgens beslag laten leggen op de rekeningen van Lycurgus. Hij vindt dat de club hem gewoon moet betalen, zoals de rechter in eerste instantie heeft bepaald.

Lycurgus is het daar niet mee eens en wil eerst de nieuwe uitspraak van de rechter afwachten. De club heeft daarop een kort geding aangespannen tegen de beslaglegging.

Update vrijdag 30-11 om 17.12 uur:

De zaak zou volgende week woensdag dienen, maar Zoodsma heeft vrijdag de beslaglegging ingetrokken. 'Mijn cliënt wil de zaak niet op de spits drijven, ook omdat de club hem aan het hart gaat. Maar hij wil wel nog steeds zijn geld', laat de advocaat van Zoodsma weten.

De woordvoerder van Lycurgus laat weten de rechtszaak die nog loopt af te wachten. 'We zien wel wat er verder gebeurt. Dat is aan de rechter.'