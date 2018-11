Kerstbus wordt Kerstboot

Jarenlang ging TV Noord met Kerst op pad met de Kerstbus, maar dit jaar doen we het anders. De bus is ingeruild voor een boot: De Kerstboot.

De Kerstboot vaart op 25 en 26 december. Aan boord ontvangt presentator Cunera van Selm Groningers die de afgelopen weken zijn aangemeld door kijkers en luisteraars van RTV Noord.

Indrukwekkende verhalen

In totaal kregen we per mail en post dit jaar ruim 150 aanmeldingen binnen, een fantastisch aantal. Stuk voor stuk indrukwekkende verhalen, geschreven door mensen die hun mantelzorgers aanmelden, hun zieke ouders, of vrijwilligers van de kerk of voetbalclub.

Keuze gemaakt

We hebben alle aanmeldingen nauwkeurig gelezen en een keuze gemaakt. Als je op dit moment nog geen bericht van ons hebt gehad, ben je helaas niet uitgekozen.

We willen iedereen die de moeite heeft genomen om iemand aan te melden heel hartelijk bedanken. We gaan er een mooi programma van maken en hopen dat jullie op Eerste en Tweede Kerstdag allemaal gaan kijken naar De Kerstboot.