Plan voor herstel tachtig jaar oude grenspaal in de Dollard

De dukdalf in de Dollard in deplorabele toestand, op 14 juli 2012 (Foto: Eef Berns)

Het Groninger Landschap wil een tachtig jaar oude zwaar verwaarloosde grenspaal midden in de Dollard in ere herstellen. De komende maanden moet duidelijk worden of dat financieel haalbaar is.

Het gaat om een grenspaal die in 1938 is neergezet om de grens tussen Nederland en Duitsland te markeren. Hij was in die tijd vooral bedoeld als afbakening van de Nederlandse en Duitse visgronden. De bouw van de paal kostte destijds 9.275 gulden.

Nooit onderhouden

Door het uitbreken van de oorlog heeft de paal nooit een officiële status gekregen. Het bouwwerk is daardoor niet opgenomen in het systeem van het kadaster, de organisatie de verantwoordelijk is voor de zorg van de grensafbakening. In de tachtig jaar van zijn bestaan is er nooit onderhoud gepleegd aan de paal, die al jaren in een deplorabele toestand verkeert.

Twee ton

De Stichting Verdronken Geschiedenis pleit al langer voor het herstel van de grenspaal, en het Groninger Landschap ondersteunt dat nu. Directeur Marco Glastra: 'Volgens een globale schatting kan dit project twee ton gaan kosten. Die hoge kosten hangen samen met de locatie midden in de Dollard, die moeilijk bereikbaar is.'

Meetpunt

Het Groninger Landschap gaat de komende tijd proberen fondsen in Nederland en Duitsland te werven voor dit project. Het is de bedoeling het herstel te combineren met het inrichten van een meetpunt voor de natuurkwaliteit in de Dollard.