Eerste Groninger fractievoorzitters op audiëntie bij informateur

Burgemeester Ineke van Gent (GroenLinks) van Schiermonnikoog is begonnen aan haar klus als infomateur voor de nieuwe gemeente Groningen. De komende dagen voert ze gesprekken met de fractievoorzitters van de verschillende partijen.

De gesprekken vinden plaats in hotel Schimmelpenninckhuys in Groningen. Fractievoorzitter Marjet Woldhuis van 100% Groningen mocht vrijdagmiddag als eerste op audiëntie. 'Ik vind het best wel spannend, voor mij is het ook allemaal nieuw.'

'Besturen ligt niet voor de hand'

Om goed beslagen ten ijs te komen heeft Woldhuis zich met een ervaren bestuurder goed voorbereid op het gesprek.'Wij willen wel besturen, maar gezien de uitslag van de verkiezing ligt dat niet voor de hand. Twee zetels is een heel mooie basis, maar ik kan me voorstellen dat andere partijen meer kans maken dan wij.'

Grote dossiers

Woldhuis hoopt dat er zo snel mogelijk een nieuw college wordt geïnstalleerd. 'Kijk alleen maar naar grote dossiers als de Aanpak Ring Zuid, Groningen Airport Eelde en bijvoorbeeld het Groninger Forum. Het Forum gaat volgend jaar open en er bestaat nog steeds een exploitatietekort van een miljoen euro. Daar moet gewoon een bestuur op komen', aldus Woldhuis.

Advies half december verwacht

Ineke van Gent wil de pers pas na de formatie-ronde te woord staan. De verwachting is dat ze half december met een advies komt. Vervolgens kunnen de inhoudelijke onderhandelingen over een nieuw stadsbestuur beginnen.

