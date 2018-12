Steeds meer Duitsers komen hier 'angeln'

Steeds meer Duitsers komen naar onze regio om een hengeltje uit te werpen. Dat zegt Sportvisserij Groningen-Drenthe.

'Er zijn inmiddels al 4.000 Duitsers die een vispas hebben aangeschaft om hier te mogen vissen', zegt directeur Henk Mensinga van Sportvisserij Groningen-Drenthe. 'Dat is een flink deel van de 50.000 geregistreerde sportvissers in deze twee provincies'.

Dierenkwelling

Volgens Mensinga komen de Duitse sportvissers graag hier naar toe omdat ze in eigen land te maken hebben met een woud van regels. 'Ze moeten een soort visexamen doen en daarna nog vergunningen zien te krijgen om te mogen vissen.'

'En ze mogen (grote) gevangen vissen niet terugzetten, maar moeten hun vangst doden. Dat staat daar in de wet, sportvisserij wordt gezien als onnodige dierenkwelling. Vissen staat daar gelijk aan de jacht.'

Visstand

Door het doden van de gevangen vis is de visstand bij onze oosterburen over het algemeen een stuk lager dan bij ons. Dat is nog een reden voor de Duitsers om uit te wijken naar Nederland.

Mirko Schlüsselburg en Julian Weber uit Leer komen één a twee keer per week naar Groningen om een hengeltje uit te werpen. Vandaag staan ze in het haventje van Stedum. 'Dat is één van de belangrijkste redenen om hier te komen', zegt Schüsselburg, 'dat we niet hoeven te doden wat we vangen, maar dat we die mooie grote vissen weer terug kunnen zetten'.

Geld

Is Mensinga niet bang dat de Nederlandse vissers in het gedrang komen door hun Duitse collega's? 'Als iedereen zich aan de regels houdt is er wat mij betreft niets aan de hand', zegt hij. 'En laten we eerlijk zijn: met het geld dat de Duitsers betalen voor hun vispas kunnen we hier ook weer leuke doen voor onze vissers'.

Ondertussen heeft Schlüsselberg een 87 centimeter lange snoek uit het water gehaald. 'Das ist ja riichtig Spass! ', glundert hij, voordat hij de roofvis behoedzaam in het Stedumer haventje terug laat glijden.