Deel grondgebied wierde Feerwerd is nu van Het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap heeft een deel van het grondgebied van de wierde van Feerwerd aangekocht.

Het gaat om een terrein van in totaal drie hectare, op het zuidelijk deel van de wierde. Dat deel is vroeger afgegraven.

'Hartstikke blij mee'

'De wierde is een archeologisch momument, met een hoge landschappelijke waarde. Daarom zijn we er hartstikke blij mee dat we dit kunnen aankopen en voor de toekomst beschermen', zegt Arjan Hendriks, van het Groninger Landschap

Het Groninger Landschap hoopt op het terrein bijvoorbeeld een grasland met veel bloemen te ontwikkelen. 'Zo geef je het niet alleen meer kleur, maar vergroot je ook de landschappelijke belevingswaarde.'

Plannen

Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om de wierde weer aan te vullen met grond en zo het oorspronkelijke profiel te herstellen. 'Als de bewoners van Feerwerd er positief tegenover staan, willen we dat graag doen', zegt Hendriks.

De overdrachtsovereenkomst is vrijdagmiddag op de wierde zelf ondertekend.