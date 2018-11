'Voor het eerst in 30 jaar weer haar op de kop'

November is de maand van movember, mannen laten hun snor staan om aandacht te vragen voor prostaatkanker, teelbalkanker en de gezondheid van de man in het algemeen.

Ronnie Smit deed het anders. Hij had voor het eerst in dertig jaar weer haar op zijn hoofd.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

1) Stakende taxichauffeurs in Midden-Groningen

Tientallen taxichauffeurs legden vandaag het werk neer in Midden-Groningen. Ze zijn boos omdat de gemeente het wmo-vervoer door vrijwilligers wil laten doen.

2) Movember

Ronnie Jansen heeft in Tolbert de bijnaam Badmuts vanwege zijn kale kop. Dertig jaar lang groeide er geen haar op zijn hoofd, maar de afgelopen maand liet hij zijn haar groeien om aandacht te vragen voor kanker. Zijn boodschap aan mannen: 'controleer jezelf'.

3) 'Elk kind moet Sinterklaas kunnen vieren'

In Baflo is de gymnastiekzaal omgetoverd tot bijna de pakjesboot van Sinterklaas. Er liggen stapels cadeautjes voor minima. 'Hier maak je zoveel kinderen blij mee', vertelt mede-oprichter Hanneke Hoeksema.

4) FC Groningen in december

December is maand van de waarheid voor FC Groningen. NAC, VVV, FC Emmen en Fortuna Sittard. Op papier mindere Goden in de Eredivisie. Er moeten dus punten worden gepakt. FC Groningen-watcher Stefan Bleeker praat ons bij.

5) Een eetfestijn in de bibliotheek

In de bibliotheek van Veendam wordt de hele maand al gepraat over voeding. En daar kun je een heleboel over lezen maar uiteindelijk wil je ook iets proeven. Chef-kok Pierre Wind helpt daar een handje bij.

6) 'Goin gekriebel meer aan de kop'

Ronnie is inmiddels weer helemaal gladgeschoren. En daar is hij maar wat blij mee. 'k Ben bliede dat ik van dat gekriebel of bin'.

Bekijk de hele uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.