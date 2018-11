'Gele Hesjes' voeren ook actie in Groningen

'Gele Hesjes', de protestbeweging die vanuit Frankrijk naar ons land is overgewaaid, strijkt ook neer in de stad Groningen. Nederlandse initiatiefnemers roepen via Facebook op zaterdagmiddag te demonstreren op de Grote Markt.

De actiegroep komt in verzet tegen de armoede in de samenleving en schrijft op Facebook: 'De 'echte gele hesjes' zijn mensen uit de middenklasse die de maatschappij proberen duidelijk te maken dat ze moeite hebben om op het einde van de maand de eindjes aan mekaar te knopen'.

'Niet links of rechts'

De initiatiefnemers zeggen niet tot een 'links of rechts' kamp te behoren. Ze benadrukken dat het om een geweldloos protest gaat, hoewel soortgelijke demonstraties in Parijs en Brussel de afgelopen dagen uit de hand liepen.

De gemeente Groningen vindt het 'jammer' dat de demonstratie vooraf niet is aangekondigd. Woordvoerder Niko Beets zegt: 'Demonstreren mag in ons land. Dat is een grondrecht. Maar we hadden graag vooraf willen weten welke maatregelen nodig zijn in het kader van de veiligheid'.

Dat wil niet zeggen dat er achter de schermen niets gebeurt. Beets: 'De politie houdt de ontwikkelingen op de sociale media in de gaten'.

'Zoals het nu gaat kan niet meer'

Maar hoeveel mensen zich zaterdagmiddag aansluiten bij de demonstratie in hartje Stad, is dus afwachten. Een vrouw, die zich heeft aangemeld, schrijft: 'Ik hoop veel maar heb eerlijk gezegd geen idee. De Groningers zijn niet zulke op straat gangers. Ik wil niet het idee hebben dat ik het niet heb geprobeerd. Zoals het nu gaat in Nederland kan niet meer. Armoede in een land als het onze.'