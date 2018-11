Roel Boomstra damt onder meer in Stad om de wereldtitel

Groningen, Leeuwarden en Assen. Dat zijn de speelplaatsen van de tweekamp om de wereldtitel dammen tussen Stadjer Roel Boomstra en de Rus Alexander Schwarzmann.

Dat meldt RTV Drenthe.

Boomstra werd in december 2016 in Scheveningen wereldkampioen. Zijn opponent heeft inmiddels al vier wereldtitels veroverd. Vorig jaar plaatste Boomstra zich als regerend wereldkampioen niet voor de finaleronde. Nu heeft hij in een tweekamp de kans om zich opnieuw tot 's werelds beste te kronen.



Speeldata

De tweekamp duurt van 28 december tot maximaal 13 januari. De eerste vier partijen zijn in Leeuwarden. Daarna volgen er vier in Groningen. En de laatste vier partijen staan in Assen gepland.

Mocht het nodig zijn dan is op 13 januari nog ruimte voor een barrage-partij.

