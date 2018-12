Deel dit artikel:













Auto belandt in sloot, bestuurder spoorloos De auto wordt door hulpdiensten uit het water getakeld (Foto: De Vries Media)

Een auto is vrijdagnacht in de sloot beland aan het Hoendiep in de stad Groningen.

Duikers van de brandweer hebben de sloot doorzocht. Met hulp van een kraan werd de auto vervolgens door de brandweer uit de sloot getakeld, om uit te sluiten dat er niemand onder de auto lag. De bestuurder van de auto bleek spoorloos verdwenen. Door de politie is er nog in de omgeving gezocht, maar er werd uiteindelijk niemand gevonden.