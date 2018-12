De Noord 9 van zaterdag 1 december

De Noord 9 is de wekelijkse hitlijst van RTV Noord. In deze lijst vind je enkel Groninger muziek.

Surf naar rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.

1. De Troebadoers - Noar hoes

Na een flinke pauze zijn de Troebadoers weer samen. Jan Henk de Groot, Edwin Jongedijk en Alex Vissering hebben een nieuw album gemaakt en ze doen opnieuw een aantal theaters aan. Alex, Erwin en Jan Henk hebben dezelfde passies: het Gronings en Americana muziek. Een jaar of vijf geleden lanceert het trio zijn debuutalbum en een tour langs Groninger theaters. Met succes: de tournee is uitverkocht en de liedjes 'Riekdom' en 'In de nacht' worden meteen klassiekers. Ook op het nieuwe album 'Onbekinde wegen' en tijdens de tour 'Appeltoarde en rooie wien' spelen en zingen de mannen eigen Groningstalige liedjes over het leven, de streek en de liefde afgewisseld met nummers van Amerikaanse muziekhelden. Beluister 'Noar hoes' hier.

2. Bert Hadders - Der zit gain schot in mie

Eerder dit jaar is het doek is gevallen voor de samenwerking van Bert Hadders en De Nozems. En nu is het eerste liedje van Bert Hadders -solo- is een feit. De inspiratie komt uit een boekje met literaire wandelingen door Groningen. Daarin leest Hadders een zin van Groninger schrijver Gerrit Krol: 'Er zit geen schot in mij'. Die zin blijft hangen bij Bert en hij schrijft in een minuut of vijf zijn nummer. 'Der zit gain schot in mie' beluister je hier.

3. Lars Koehoorn - Inside battle

Lars Koehoorn komt uit Winschoten. Een paar jaar geleden begint hij met het zingen van volksrepertoire, maar nu legt hij zich toe op popliedjes. Hij werkt samen met producer Niels Lingbeek uit Eelde. In het voorjaar van 2013 verschijnt zijn eerste single 'Feeling alive': dat liedje is veel gedraaid op Radio Noord en haalt de Noord 19. Sinds 2015 is hij al met 9 verschillende liedjes te vinden in de Noord 9, oa. met 'We could have it all' (#7) en 'Lily of the Nile' (#4), 'Freedom' (#3), 'Still waters run deep' (#1) en 'Bring it on' (#1). Beluister Lars' z'n nieuwste nummer hier.

4. Wia Buze - Laifde

Wia's vorige single -geschreven door Fries Wolma- is nog maar net uit de lijst verdwenen of haar nieuwe single -van Bert Hadders' hand- komt meteen binnen. Al eerder heeft Bert liedjes aangeboden aan Wia, maar 'Laifde' is de eerste die hij geschreven heeft die Wia ook daadwerkelijk opneemt. Het lied is in première gegaan in de jubileumuitzending van Cafe Martini, op 27 oktober in Martiniplaza. Bert Hadders is erg blij en ziet een wens in vervulling gaan: 'Je wordt ten slotte niet elke dag door de koningin van het Groningse lied gecoverd', schijft Hadders op zijn website. Beluister Wia's 'Laifde' hier.

5. Inge van Calkar - River

Het is voor Inge niet de eerste keer dat ze in de Noord 9 staat. Haar eerdere notering heet 'Amazing' (2014), gevolgd door 'Too late now' (2015) en 'Imaginary' (2017). Maar 'River' is wel Inges eerste #1-hit in de lijst! Volgens Inge heeft haar muziek nu een nieuwe dimensie, dan toen ze alleen nog akoestische muziek maakte: 'Soms is het een tikkeltje psychedelisch of James Bond-achtig. Bands als Radiohead en Grizzly Bear behoren tot de muzikale aanknopingspunten, net als sterke vrouwen PJ Harvey en Alanis Morrissette, terwijl ook de catchy popkant van Kylie doorspijpelt. Inge van Calkar (1984) is een singer/songwriter uit de stad Groningen. Het laatste weekend van september is haar nieuwe album 'Reset' verschenen, dat ze maakte met twee Groninger en een Duitse producer. Inge speelt dit najaar in het voorprogramma van Gare du Nord bij hun 20 concerten. 'River' kun je hier beluisteren.

6. Harry Niehof - Veur altied jong

Harry Niehof is geboren en getogen in Middelstum. Als tiener luisterde hij naar Bob Dylan en droomde er van om hem te zijn. Decennia later is Harry zelf een gerespecteerd muzikant: de liefde voor Bob Dylan blijkt af en toe als Harry een liedje van Dylan 'ver-Groningst'. In dit geval is het 'Forever young' van Dylan uit 1974. Niehof vertaalde het en nam het nummer op ter gelegenheid van het afscheid van Sibrand Poppema: die was van 1 september 2008 tot 30 september 2018 voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen.

7. Kira - Love me back

'Love me back' is de nieuwe single van zangeres en liedjesschrijfster Kira Dekker, terug te vinden op haar album 'Homemade'. Eerder dit jaar heeft Kira meegedaan aan The Voice of Holland, in het team van Miss Montreal. Vlak voor de live-shows laat Miss Montreal haar gaan. In dezelfde aflevering doet zangeres Anouk stevige uitspraken over Kira haar optreden. Dat leidt in de dagen ná de tv-uitzending tot een relletje op social media. Kira heeft in Groningen aan de School voor de Kunsten gestudeerd, onderdeel van het Noordpoort College. In het voorjaar van 2014 doet ze mee aan het tv-programma 'De Beste Singer-Songwriter van Nederland'. Vlak voor de finale moet ze het programma verlaten. In het voorjaar van 2016 is Kira een tijdje op tournee geweest door Duitsland, Engeland en Nederland en staat ze in de finale van de PopGroningen Talent Award. Beluister Kira's single hier.

9. Marlene Bakker - Hai hai

Na 'Waarkhanden' en 'Golven' (beide #1 in de Noord 9) is dit de derde single van Marlenes debuutalbum 'Raif' en ook de derde single die op #1 staat. Op TV Noord vertelt Marlene dat 'Hai hai' gaat over een strijd die je soms met jezelf aangaat. Omdat ze vindt dat het liedje veel gemeen met het proces van smeden, heeft ze de clip opgenomen in de eeuwenoude smederij van Ron Caspers in Warffum. Marlenes debuutalbum is in maart gepresenteerd, tijdens een concert in het Grand Theatre in Groningen. Inmiddels het album menig keer gerecenseerd en in die recensies vaak geprezen (oa. Dagblad van het Noorden, Platomania, MusicMaker, 3voor12). Voor Marlene zijn al die goeie reacties ''een droom die uitkomt'. In de herfst toert Marlene in het voorprogramma van Daniel Lohues door Nederland, in januari staat Marlene met haar band op popfestival Noorderslag. Bekijk de clip van 'Hai hai' hier.

8. VanDelden - Lekker miezulf

De mannen van Wat Aans! hebben zelf al een paar Noord 9-hits op hun naam staan (oa. 'Dik doun', 'Sjomp' en Trilploat'). Maar Teun en Rik gooien het nu ook over een andere boeg: onder de naam TeamSjomp maken ze ook muziek voor en met anderen. De eerste artiest op hun muzieklabel is VanDelden uit Sappemeer. Hij is vaak te vinden bij optredens van Wat Aans! en is af en toe ook hun chauffeur. Al snel komen de gesprekken op het maken van een eigen nummer, en dat is er nu! Met een gastrol voor WatAans! in de clip en in het nummer. Bekijk de clip van VanDelden hier.