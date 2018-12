Deel dit artikel:













Auto eindigt op zijkant in sloot (Foto: De Vries Media)

Op de provinciale weg bij Nieuwe Pekela is een auto uit de bocht gevlogen. De bestuurder raakte gewond en is behandeld in een ambulance.

De auto eindigde op zijn kant in een droogstaande sloot. De wagen raakte aan de bovenkant zwaar beschadigd. Volgens getuigen lag er olie op de weg.