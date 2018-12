GemeenteBelangen Het Hogeland zet in op coalitie met CDA en ChristenUnie

Formateurs Henk-Jan Schmaal en Marjan Heidekamp gaan kijken of er een coalitie mogelijk is, die bestaat uit GemeenteBelangen, CDA, ChristenUnie en eventueel een vierde partij.

Geen onbekenden

Henk-Jan Schmaal is sinds 2006 namens GemeenteBelangen wethouder in de gemeente Veendam. Marjan Heidekamp is in 2008 lid geworden van het CDA en is momenteel directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe.

Eltjo Dijkhuis van GemeenteBelangen legt uit waarom voor twee formateurs is gekozen. 'Wij hebben gezocht naar een voorkeurskandidaat. Andere partijen hebben dat ook gedaan. Uiteindelijk hebben we met CDA en ChristenUnie gezegd dat dit de goeden zouden zijn.'

Voortouw

GemeenteBelangen Het Hogeland won de herindelingsverkiezingen en mocht als grootste partij het voortouw nemen. Afgelopen week zijn er in de Oude Raadszaal in Kantens gesprekken met alle partijen gevoerd.

Ruime meerderheid

Uit deze gesprekken blijkt dat er gestreefd wordt naar een coalitie die kan steunen op een ruime meerderheid. Een zo breed mogelijke coalitie.

De informateurs krijgen de opdracht om de inhoudelijke overeenkomsten en verschillen van de vier partijen in kaart te brengen. De (in)formateurs gaan alle partijen daartoe voor gesprekken uitnodigen.

