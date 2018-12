Vijftien demonstranten op Grote Markt voor gele hesjes-protest

Een groepje van ongeveer tien tot vijftien demonstranten doet zaterdagmiddag mee aan het aangekondigde gele hesjes-protest in de Groninger binnenstad. De protestbeweging is vanuit Frankrijk overgewaaid naar Nederland.

'Dit is een begin', zegt 'mevrouw Gans', een van de deelnemers. 'Als wij het niet doen, doet niemand het. Ik hoop dat het een grotere beweging wordt.' De demonstratie werd vrijdag aangekondigd via Facebook.

'Volk een stem geven'

'Ik ben hier om het volk een stem te geven', zegt deelnemer Bram. 'Er zijn veel mensen met een of meerdere problemen in hun leven. Als de stem van het volk duidelijker wordt, dan hebben we iets kunnen bereiken.'

'De bevolking wordt bedrogen en voorgelogen', zegt mevrouw Gans. 'Ze moeten eens luisteren naar wat de gewone bevolking wil.'

Nog stemmen?

Mevrouw Gans is boos om meerdere maatregelen van het kabinet. 'Volgend jaar worden we van alle kanten gepakt. De btw gaat omhoog, de bpm gaat omhoog. Waarom zou je nog stemmen als je stem toch niet gehoord wordt?'

Ook op andere plaatsen in Nederland worden zaterdag protesten gehouden door mensen met gele hesjes. In Den Haag werd het Binnenhof afgesloten door de politie. Ook in Nijmegen en Maastricht wordt gedemonstreerd.

