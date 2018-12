Geheim van ijsbaan Noordlaren onthuld

IJsvereniging De Hondsrug in Noordlaren doet er alles aan om te zorgen dat de eerste marathon op natuurijs deze winter bij hen wordt verreden. Daarom is er dit jaar een nieuwe tactiek.

Voorzitter van de ijsvereniging, Jan-Geert Veldman deelt het geheim met het team van Expeditie Grunnen. De baan is dit jaar spierwit.

Witte baan

'We hebben de baan gespoten met witte wegenverf', vertelt Jan-Geert. 'De witte kleur houdt de kou vast. Het water dat erop komt, verdampt niet zo snel.' Het is vaker gebeurd dat ze de natuur een handje hebben geholpen. Zo heeft de vereniging eens kalk op de baan gegooid. Daardoor merkten ze dat de ijsvormig sneller ging.

Schokgolf door de ijswereld

'Als dit bekend wordt, gaat er schokgolf door de ijswereld,' zegt de voorzitter enthousiast. 'Mensen gaan dit kopiëren.' Hij wijst vol trots naar de baan waar een handvol vrijwilligers in de weer zijn met bladblazers.

Eerste marathon op natuurijs

Elk jaar is er weer een strijd waar de eerste marathon op natuurijs wordt verreden. Concurrenten zijn Haaksbergen, Arnhem en Veenoord. Vorig jaar was Haaksbergen de gelukkige. Jan-Geert is in elk geval positief gestemd. 'Als het weer een beetje meewerkt, moet het ons lukken!'

