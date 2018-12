Deel dit artikel:













'Mijn broer is er beter uitgekomen dan ooit tevoren' Abush ter Maat (links) Michael ter Maat (rechts) (Foto: Petra Mulder / RTV Noord)

Het is de afgelopen jaren niet makkelijk geweest voor de 22-jarige Michael ter Maat uit Onnen. Hij trok zich terug in een verslavingskliniek in Uithuizen om aan zichzelf te werken. Nu staat hij weer op eigen benen en begint zijn nieuwe leven in Grijpskerk.

Koffie? 'Ik zag jullie rijden. Komen jullie op de koffie? We hebben wat te vieren!' Dit berichtje krijgt het team van het tv-programma Expeditie Grunnen binnen van Abush ter Maat uit Onnen. Het busje parkeert bij de familie ter Maat op de stoep en een enthousiaste Abush doet de deur open. Abush wijst naar zijn broer Michael. 'Hij gaat vandaag weer op zichzelf wonen. Ik ben zo trots op hem. Het kan nu alleen nog maar de goede kant op gaan.' Verslaafd 'Afgelopen jaren is het heel moeilijk geweest,' vertelt broer Michael. 'Ik raakte verslaafd door het misbruik van middelen. Er is niet een aanwijsbare reden waarom dit gebeurde, maar door vele factoren bij elkaar ben ik mijzelf een beetje kwijtgeraakt. Ik werd opgenomen in een kliniek in Uithuizen en daarna ben ik daar in de buurt begeleid gaan wonen.' Nederlands 'En vandaag is de dag dat hij op zichzelf gaat,' zegt zijn trotse broer Abush. 'Het deed mij veel verdriet om hem zo te zien afglijden. We hebben er wel altijd open over gepraat en ik weet zeker dat het nu helemaal goedkomt.' 'Het is een slimme vent en je wilt niet weten hoe goed hij kan schrijven. We zijn allebei afkomstig van Ethiopië, maar hij kent de Nederlandse taal ontzettend goed.' Studie 'Ik studeer nu Docent Nederlands in Leeuwarden', voegt Michael eraan toe. 'Ik heb de afgelopen tijd een fundament opgebouwd met goede begeleiding. Ik ga op mezelf wonen in Grijpskerk. Een rustige plek zonder prikkels. En ik wil mijn studie afronden.' 'Dat komt helemaal goed', zegt Abush tot slot. 'Mijn broer is er veel beter uitgekomen dan ooit tevoren.'