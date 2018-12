Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Shovel met aanhanger in sloot; N355 bij Aduard weer vrij (update) (Foto: 112Groningen) (Foto: De Vries Media)

Op de N355 bij Aduard is zaterdagmiddag een shovel met aanhanger in de sloot terechtgekomen, nadat deze in een slip raakte.

De bestuurder van de shovel raakte niet gewond. De N355 bij Aduard was volledig afgesloten om de shovel en aanhanger te bergen. Rond 18.30 uur was de weg weer vrij voor het verkeer.