Citaten over Stad en Ommeland gebundeld op literaire kaart

Van de Romeinse schrijver Plinius de Oudere tot de rapper Kraantje Pappie. 'Leesbaar Groningen', de zaterdag gepresenteerde literaire kaart van Stad en Ommeland, is opgebouwd uit 624 citaten van schrijvers en dichters over Groningen.

Het was een hele zoektocht om citaten te vinden en te selecteren, vertelt redacteur Louis Stiller. 'Over de Grote Markt en Vismarkt is er veel gezegd en geschreven, dus dan moet je goed nadenken welk citaat het beste tot zijn recht komt', legt hij uit.

'Maar voor andere plekken is het op een andere manier lastiger', vervolgt Stiller. 'Vind maar eens een literair citaat over de Eemshavenweg. Uiteindelijk vonden we er eentje bij Mathijs Deen.'

Publiek helpt mee

De samenstellers kregen bij het zoeken van de citaten hulp van het publiek. Nelleke van Vliet leverde maar liefst 123 citaten aan over plaatsen in Groningen. Daarna was het puzzelen om al die citaten in de juiste vorm te zetten, zodat ze dorpen, meren, wegen en kanalen vormen.

Puzzelen

Voor de schrijvers en dichters die geciteerd worden, was het zaterdagmiddag even puzzelen voor de presentatie van de literaire kaart. Dichter en schrijver Bart FM Droog vond verschillende stukken van zijn werk terug op de kaart, onder meer in vorm van het kerkje van Fransum en de Vishoek van de Stad Groningen.

'Natuurlijk ben ik trots dat mijn teksten op zo'n kaart zijn aangebracht. Dat maak je niet alle dagen mee', zegt Droog.

Leesbaar Groningen is online en in boekwinkels te koop in drie formaten.