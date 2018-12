Expeditie Grunnen stuitert in Pietendisco

Het is er donker en gekleurde, flikkerende lichten dansen door de ruimte. De Pietendisco in Appingedam is voor het vijfde jaar op rij aan de gang. Er klinkt 'Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht' als Derk Bosscher de ruimte binnenkomt.

Maar al gauw merkt hij dat hij plaats moet maken voor Sinterklaas, die vlak achter hem loopt. Het is ook groot feest in Bedum. Klaas en Geziena Maring zijn 45 jaar getrouwd. Dat wordt gevierd in Hotel 't Gemeentehuis in Bedum!

Ook in Expeditie Grunnen:

- Geheim van ijsbaan Noordlaren onthuld

- Trotse broers in Onnen

- Verkeersborden in Noordlaren

- 3-minute popup-store van de brandweer in Hoogezand

- Lady Pirates geven muzikaal optreden in Hoogezand

- En nog veel meer

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!