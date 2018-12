Abbingh laat zich meteen gelden bij EK Handbal

De Nederlandse handbalsters zijn het Europees kampioenschap in Montbéliard in Hongarije met een overwinning begonnen. Hongarije werd met 28-25 verslagen.

Lois Abbingh scoorde vijf keer. De Groningse was samen met Kelly Dulfer de topscorer. Het was geen gemakkelijke opening van het toernooi voor Oranje handbalsters. Bij rust was de stand gelijk, 11-11.

Ook in de tweede helft kon Oranje lange tijd het verschil niet maken. Een aantal cruciale reddingen van keepster Tess Wester gaven de doorslag.

Maandag is de tweede groepswedstrijd. De tegenstander is Spanje.