Jong FC Groningen verliest van DOVO

Jong FC Groningen heeft zaterdagmiddag met 3-1 verloren van DOVO uit Veenendaal.

'We zijn heel goed aan de wedstrijd begonnen. We hadden veel balbezit en konden mogelijkheden creëren', zegt trainer Alfons Arts. 'Na een halfuur viel er een lange bal achter de verdediging. De keeper nam de bal verkeerd aan, waarna iets later een aanvaller de bal in het doel schoot.'

Goede bedoelingen

Met goede bedoelingen ging Jong FC Groningen de tweede helft in. Binnen een minuut lag de bal op de strafschop voor DOVO. 'Een schandalige actie van de scheidsrechter', zegt Arts hierover.

'Een dieptebal achter de verdediging, kwam op hun spits terecht. Er was een beetje lichamelijk contact en kwam te vallen. De spits rolde de bal voor een corner, maar de scheidsrechter legde de bal op de stip.'

Kopjes laten vallen

'We lieten de kopjes even vallen', omschrijft Arts. 'Twee minuten later lag de bal er weer in. Dan duurt het even voordat je herstelt, en weet je dat de wedstrijd gelopen is. Onze keeper heeft nog een paar fantastische ballen kunnen redden.' In de laatste paar minuten kon de ploeg uit Groningen nog een doelpunt maken.