Eikenaar: 'Heb me wel eens alleen gevoeld in college'

De SP had achteraf geen een, maar twee gedeputeerden moeten leveren in het provinciebestuur. Die les trekt de partij bij de presentatie van lijsttrekker Eelco Eikenaar, nu eveneens gedeputeerde in het provinciebestuur.

'Ik heb me wel eens alleen gevoeld', zegt Eikenaar over de afgelopen bestuursperiode, die ruim drieënhalf jaar geleden begon.

Stemverhoudingen in het college

Eikenaar doelt onder meer op de stemverhoudingen in het college. Bij verschillende collegevoorstellen sneeuwde zijn stem, ondanks het feit dat de SP met 8 zetels de grootste is in Provinciale Staten, onder in de stemmen van collega-gedeputeerden en Commissaris van de Koning René Paas.

Met name in het gasdossier, heeft Eikenaar het SP-geluid onvoldoende kunnen laten doorklinken. Met twee gedeputeerden had de SP een steviger signaal in het college kunnen afgeven, zo is de overtuiging van de partij.

'Vuist maken'

'Achteraf gezien hadden we een vuist kunnen maken met twee gedeputeerden', vervolgt Eikenaar. 'De SP staat voor fundamentele veranderingen. Andere partijen zitten toch op een kluitje, de status quo is goed genoeg.

'Een paar kleine veranderingen doen het ook wel leuk bij de mensen', wordt daar gedacht. Maar ik denk dat grote veranderingen nodig zijn. Een onsje meer of minder is niet voldoende.'

Doelstelling SP

De doelstelling van de SP is dan ook helder: wederom de grootste worden op het provinciehuis en twee gedeputeerden leveren. 'Dit om het simpele feit dat je twee stemmen hebt en twee geluiden hebt in het college. Dat kan de discussie net de andere kant op doen kantelen.'

Nu is dat niet zo, legt hij uit. 'Nu ben ik vaak die enige die een bepaalde richting op wil. Dat zullen we de volgende keer nog krachtiger moeten doen. Maar met een ding ben ik blij: we hebben altijd onze rug gerecht.'

Eikenaar werd zaterdagmiddag verkozen tot lijsttrekker van de SP voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart volgend jaar.

