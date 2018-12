Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Straks live: FC Groningen op jacht naar drie punten in degradatiekraker tegen NAC (Foto: RTV Noord) Johan Kappelhof en Mikael Kieftenbeld zijn aanwezig om het duel te bekijken (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema) Ook Nevland maakt deel uit van de 66 'Helden van Weleer' die de wedstrijd bezoeken (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema) Luciano maakt een praatje met perschef van FC Groningen Richard van Elsacker (Foto: RTV Noord/Theo Sikkema)

FC Groningen neemt het vanmiddag in eigen huis op tegen NAC Breda. Een degradatiekraker want de Groningers staan zestiende en NAC is hekkensluiter.

Een extra bijzondere wedstrijd omdat 66 'helden' uit het verleden van FC Groningen hun opwachting maken rondom deze wedstrijd. Oud-spelers zoals onder andere Luciano, Petter Andersson, Erik Nevland, Adri van Tiggelen en Gibril Sankoh lopen in de rust een ereronde. Presteren Sportief gezien moet FC Groningen presteren. Het spel van de laastste weken vertoond een duidelijke opwaartse lijn. Dit moet nu in punten worden omgezet tegen de Bredanaars die tot nu toe slecht acht punten bijelkaar wisten te voetballen. Groningen heeft tien punten. Wie pakt de punten? Weet de FC de stijgende lijn definitief in te zetten of zijn al de goede bedoelingen al snel weer verleden tijd en gaan de gasten met drie punten terug naar Brabant? Volg het wedstrijdverloop van dit duel in onderstaand liveblog: De opstellingen: FC Groningen: Padt; Zeefuik; Chabot, Te Wierik, Handwerker; Memisevic, Reis; Warmerdam, Hrustic, Doan; Mahi. NAC Breda Van Leer; Sporkslede, Klomp, Koch, Palmer-Brown, Mashart; Verschueren, Nijholt; Rosheuvel, Te Vrede, Korte. Scheidsrechter: Danny Makkelie

#gronac