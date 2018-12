Lycurgus bekert verder ten koste van Taurus

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben de kwartfinales van het bekertoernooi bereikt. Zaterdagavond werd SV Land Taurus in eigen hal met 3-0 verslagen.

In de volgende ronde ontmoeten de Groningers de winnaar van het duel tussen Orion en Zaanstad. Dit duel wordt morgen afgewerkt. Zeker is dat Lycurgus in de kwartfinale thuis speelt, op zaterdag 5 januari 2019

Herhaling bekerfinale

Deze wedstrijd in Houten was een herhaling van de bekerfinale van vorig seizoen die toen verrassend werd gewonnen door Taurus. Zover liet Lycurgus het dit keer niet komen, de gasten waren in een uur klaar met de bekerwinnaar van vorig seizoen. De setstanden waren 25-19, 25-15 en 25-19 in het voordeel van de Groningers.

Return CEV Cup

. De ploeg van coach Arjan Taaij kan zich nu volledig concentreren op de return in de CEV Cup aanstaande dinsdagavond 4 december tegen het Zwitserse Lindaren Volley Amriswil.

Achterstand wegpoetsen

Lycurgus moet in dit duel een 3-1 achterstand zien weg te poetsen. De wedstrijd begint om 20.00 uur in MartiniPlaza.

