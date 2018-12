Martini Sparks krijgt door slecht eerste kwart pak slaag van Den Helder

Het blijft wachten op de eerste competitiepunten voor de basketbalsters van Martini Sparks. Zaterdagavond ging de uitwedstrijd tegen Dozy Den Helder kansloos met 85-52 verloren.

Dit betekende de zevende nederlaag op rij voor de formatie van coach Joyce Siderius. Sparks is hiermee de enige ploeg in de competitie die nog geen punten heeft gepakt. Tegen Den Helder deed een dramatisch eerste kwart de Groningse vrouwen de das om.

Sleep je mee

Na tien minuten basketbal stond het al 30-12. 'Dat sleep je dan de hele wedstrijd met je mee', aldus Siderius. 'We moeten gewoon beter schieten, minder de bal weggeven en scherper zijn.'

Niet moedeloos

Bij rust was het 43-23. Ook het derde en vierde kwart eindigden in het voordeel van Den Helder. Siderius wordt niet moedeloos van de zoveelste nederlaag op rij. 'Dit wist iedereen van tevoren, het is niet nodig steeds weer hetzelfde verhaal op te hangen. We moeten het bij onszelf zoeken, beter willen worden.'

Slecht schieten

'We schieten bijvoorbeeld van de 37 vrije worpen er maar 21 raak en noteren een schotpercentage van 28%. Dat kan echt niet en moet beter', besluit Siderius. Topscorer aan de kant van Martini Sparks was Kirsten Simpson met zestien punten, Jay-Eliza Burgos was goed voor dertien punten.

Programma

Volgende week zaterdag 8 december staat voor Sparks de thuiswedstrijd tegen Loon Lions op het programma. Tip-off in sporthal Scharlakenhof is om 19.00 uur.

