Rond 21:40 uur zaterdagavond kwam de melding binnen van een brand in een bijgebouw aan de Familie Bronsweg in Wagenborgen.

Eenmaal aangekomen bleek het te gaan om een buitenbrand in een tuin van een woning. De bewoner sliep. De oorzaak is nog onduidelijk, maar vermoedelijk is de oorzaak broei. De brand was snel onder controle door de brandweer van Wagenborgen.