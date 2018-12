Warming-up: FC Groningen - NAC

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer op de thuiswedstrijd tegen NAC Breda.

Ondanks de nederlaag van vorige week tegen Feyenoord (1-0) is het vertrouwen bij het team van Danny Buijs nog altijd groot. De Groningers staan nog steeds op de zestiende plaats en de maand van de waarheid is aangebroken. Wil de FC uit de gevarenzone komen? Dan moeten er punten worden gepakt in de laatste vier wedstrijden voor de winterstop.

De vorm: FC Groningen

Het lijkt erop dat FC Groningen de weg naar boven heeft gevonden. Vorige week werd weliswaar verloren van Feyenoord, maar dat is geen schande. Het spel van Groningen was niet onaardig en als Mahi of Doan iets scherper waren geweest, had er zomaar een punt gepakt kunnen worden.

Deze maand moet het wel gebeuren voor FC Groningen. Met achtereenvolgens NAC (thuis), VVV (uit), Emmen (thuis) en Fortuna Sittard (uit) als tegenstanders.

FC Groningen staat nog steeds op een plek die recht geeft op een plek in de nacompetitie en daar willen de Groningers zo snel mogelijk weg. Een overwinning op NAC is noodzakelijk om het gat met de 'veilige' plek vijftien terug te brengen tot één punt.

De vorm: NAC Breda

De zorgen bij NAC zijn misschien nog wel iets groter dan bij FC Groningen. Het team van trainer Mitchell van der Gaag wist slechts twee keer te winnen en speelde twee keer gelijk. Daarmee staat NAC met acht punten uit dertien wedstrijden op de laatste plaats in de Eredivisie.

Net als Groningen heeft NAC veel moeite om doelpunten te maken. Er werd in totaal slechts dertien keer gescoord en dat is één keer meer dan FC Groningen. NAC bleef de laatste twee wedstrijden doelpuntloos in de verliespartijen tegen Ajax en FC Emmen.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen zal vanmiddag het spel moeten maken. NAC speelt waarschijnlijk, net als tegen Ajax, met vijf verdedigers. Ze zullen er via de counter proberen uit te komen. Vooral Rosheuvel is met zijn snelheid een speler die goed in de gaten gehouden moet worden. Te Vrede is clubtopscorer bij NAC met vijf doelpunten achter zijn naam. Groningen moet het stellen zonder Cassierra. Zijn plek wordt waarschijnlijk opgevuld door Hrustic.

Doan en Mahi zijn natuurlijk spelers bij FC Groningen om in de gaten te houden. De twee aanvallers zijn in vorm en laten de laatste weken goede dingen zien. Als beide heren iets scherper zijn dan vorige week tegen Feyenoord, zou je zeggen dat een doelpunt of assist niet kan uitblijven.

Historie

FC Groningen - NAC werd 28 keer eerder gespeeld in de Eredivisie. Veertien keer won de FC, tien keer werd het gelijk en slechts vier keer werd er verloren. Vorig jaar eindigde de wedstrijd in 1-1. Groningen kwam op voorsprong door een eigen doelpunt van NAC'er Mari, Te Vrede maakte in de slotfase gelijk.

Blessures en schorsingen

Breij, Pohl, Cassierra (geblesseerd) Warmerdam (twijfelgeval)

Opstelling

Padt; Handwerker, Chabot, Te Wierik, Zeefuik; Reis, Memisevic, Warmerdam, Doan; Hrustic en Mahi.