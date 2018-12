Minder jonge verdachten in onze provincie

Minder jongeren tussen 12 en 25 uit onze provincie werden vorig jaar verdacht van een delict. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

1,5 procent van de jongeren in de provincie zijn vorig jaar als verdachte geregistreerd, ruim 1.600 jongeren. Dat is ruim 8 procent minder dan in 2016 en meer dan de helft minder dan in 2010.

In de Jeugdmonitor 2018 probeert het CBS de leefsituatie van de Nederlandse jeugd in kaart te brengen. Er wordt onder andere ingezoomd op hoeveel jongeren als verdachte zijn geregistreerd. Dat het aantal afneemt past dus in de algemene trend van dit decennium.

Context grafiek In sommige andere gemeenten is tussen 2016 en 2017 het percentage jonge verdachten ook gestegen. Dat betekent niet direct dat daar meer jongeren in die gemeente als verdachten staan geregistreerd. De stijging kan ook komen, doordat het aantal inwoners dermate sterk is afgenomen dat het percentage verdachte jongeren tov de bevolking is gestegen. Eén jonge verdachte telt dan zwaarder mee in de cijfers. Ook zorgen kleine absolute aantallen (bij kleinere gemeenten) makkelijk voor schommelingen.



Vermogensmisdrijven

Uit de cijfers blijkt verder dat in drie gemeenten het aantal verdachten wél is gestegen, te weten (voormalig) Hoogezand-Sappemeer, (voormalig) Vlagtwedde en Zuidhorn. In Hoogezand-Sappemeer werden jongeren ten opzichte van 2016 voornamelijk vaker van vermogensmisdrijven verdacht, tegen de provinciale trend in.

