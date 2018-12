Interesse voor woningen van hennep komt op gang

In Oude Pekela worden twee prefab woningen neergezet, gemaakt van hennep. Eén is inmiddels afgebouwd op de hoek van de Fivellaan en Tuinbouwwijk in Oude Pekela, de ander is nog in aanbouw.

Albert Dun is een half leven bezig met hennep, en zit achter de bouw van de woningen. 'De verwachting is dat we laten zien dat het kan. We worden ook benaderd door wat grotere bouwondernemingen, om te kijken wat er mogelijk is. De volgende stap is een aanbouw in Hoogezand.'

De officiële opening was afgelopen vrijdag door gedeputeerde Nienke Homan en directeur Marjan Minnesma van duurzaamheids- en klimaatorganisatie Urgenda.

Woning ventileert zichzelf

In de woning zijn de muren, het dak, de binnenmuren en de verdiepingsvloeren allemaal van hennep.

'De woning ventileert zichzelf. Er zit wel ventilatie in omdat het verplicht is, maar dat is eigenlijk niet nodig', zegt Dun.

Interesse komt op gang

'Doordat we de eerste neergezet hebben, komt langzaam de interesse op gang. Mensen zijn geïnteresseerd in de duurzame productie', vertelt Dun. 'Het grote voordeel van hennep, is dat de muren ademen. Het vocht en de CO2 gaan door de muren naar buiten.'

'We hebben voor 500 huizen hennep geteeld, dus zoveel huizen kunnen we bouwen. De vraag komt nu, we verwachten dat we elk jaar een grote opschaling krijgen', besluit Dun.