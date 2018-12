Deel dit artikel:













Frans Le Roux begint aan monsterklus in Stripmuseum (Foto: Wiebe Klijnstra / RTV Noord) (Foto: Wiebe Klijnstra / RTV Noord)

Op 21 december opent in het Stripmuseum aan de Westerhaven in Groningen een overzichtstentoonstelling van de Groninger striptekenaar Frans Le Roux. Hij is dit weekend begonnen aan het voltekenen van een 30 meter lange wand.

Le Roux is op een hoogwerker aan het werk. 'Toen ik deze zaal rondkeek, irriteerde ik me altijd aan de enorme hoogte. Striptekeningen zijn nooit groter dan 50 bij 70 centimeter, maar de muren zijn 30 bij 5 meter hoog. Toen dacht ik: die ga ik eens voltekenen.' Bloedzenuwachtig 'Uit mijn bestaande tekeningen heb ik kopieën en schetsmodellen gemaakt. Die teken ik nu na, heel groot.' 'Ik was bloedzenuwachtig, ik heb er bijna nachten niet van geslapen. Maar ik heb nu twee proefmetertjes gedaan, en het gaat erg lekker. De focus moet op het werk komen. Daaronder komen de hele kleurige tekeningen, daarboven zie je details van die tekeningen', zegt Le Roux.