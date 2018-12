Online calculator moet CO2-uitstoot in Stad terugdringen

Een door de Rijksuniversiteit ontwikkelde online calculator helpt instellingen en bedrijven om te kijken wat hun CO2-uitstoot is.

De calculator is ontwikkeld, zodat bedrijven exact kunnen meten wat hun verbruik is en op welke manier ze hun CO2-uitstoot kunnen terugdringen.

Getallen verzamelen

'Het is het idee dat de deelnemer getallen verzamelt, bijvoorbeeld het verbruik van gas, water, licht en het aantal voertuigen wat het bedrijf heeft', legt Dick Jager, programmamanager duurzaamheid van de Rijksniversiteit, uit.

'Deze getallen worden ingevoerd in de calculator en vervolgens berekent deze calculator de CO2-emissie van het bedrijf.

Bewustmaken van verbruik

Deze calculator moet bedrijven en instellingen bewustmaken van hun verbruik, zodat ze daar mogelijk maatregelen op gaan nemen.

'De doelstelling van de stad is om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Wat we per jaar hopen te zien dat we de maatregelen die we nemen als deelnemer, want de Rijksuniversiteit doet ook mee, van invloed zijn op het totale CO2-uitstoot.'

Al in gebruik

De eerste partijen hebben de calculator al in gebruik. Naast de RUG zijn dat onder meer de gemeente Groningen, de Hanzehogeschool, het UMCG en het Martini Ziekenhuis.

Daar moeten meerdere partijen bij komen. Jager heeft de doelstelling om bedrijven en organisaties te wijzen op de calculator.

'Dat willen we komend voorjaar doen door middel van een workshop. We gaan tijdens deze workshop bedrijven leren hoe ze deze calculator kunnen gebruiken.'