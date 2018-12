'Gevangenen Ter Apel stellen ministerie aansprakelijk voor werken met chroom-6'

Zo'n honderd gedetineerden en voormalig gedetineerden van de gevangenis in Ter Apel stellen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het ministerie van Justitie aansprakelijk voor het jarenlang gedwongen en onbeschermd werken met de kankerverwekkende stof chroom-6.

Dat meldt de Telegraaf. Uit naam van de (ex)gevangenen is door advocaat Yehudi Moskowicz een brief gestuurd aan Gerard Bakker, de hoofddirecteur van de inrichting.

Schuttingen

In de gevangenis van Ter Apel werden tot voor kort schuttingen gemaakt. De giftige stof chroom-6 kwam vrij bij het verven van de gefabriceerde schuttingen.

Kwalijk

De advocaat van de gevangenen vindt het een kwalijke zaak dat er door de overheid onvoldoende rekening is gehouden met de veiligheid van gedetineerden.

'Die verwijtbaarheid is zelfs zo groot dat het OM momenteel mensen in het bedrijfsleven voor hetzelfde strafrechtelijk vervolgt. De ironie dat juist een onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid hierin nalatig is geweest', zegt Moskowicz tegen De Telegraaf.

Onderzoek

Het RIVM rondde eerder dit jaar een groot onderzoek af naar het gebruik van chroom-6 houdende verf bij de voormalige opslag- en onderhoudsdepots van de NAVO in Ter Apel. Defensiepersoneel werkte daar jarenlang onder onveilige omstandigheden met de verf. Tientallen mensen werden ernstig ziek.

Lees ook:

- Bijna een miljoen uitgekeerd aan chroom-6-slachtoffers

- RIVM doet onderzoek naar gebruik Chroom-6 in gevangenis Ter Apel

- Chroom-6-fouten toegegeven, maar niet alle oud-medewerkers krijgen vergoeding