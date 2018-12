Be Quick en Silvolde delen de punten in degradatiekraker

Be Quick heeft zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen Silvolde met 0-0 gelijkgespeeld. Hierdoor stijgen de Groningers één plekje naar de dertiende plaats in de Hoofdklasse A met twaalf punten uit dertien duels.

Balbezit

De thuisploeg had voornamelijk in de eerste helft meer balbezit, maar wist niet tot veel kansen te komen. Keeper Robert Smit wist na tien minuten spelen een inzet van Silvolde-speler Rick Bouwmeister nog net te keren.

Evenwicht

Ook in de tweede helft hielden beide ploegen elkaar in evenwicht en was het gelijkspel een terechte afspiegeling van de verhoudingen. Volgende week zondag staat voor de withemden de uitwedstrijd in Huissen tegen RKHVV op het programma.

