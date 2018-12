Arjen Robben stopt aan het einde van dit seizoen bij Bayern München. Hij zegt een paar week geleden deze beslissing genomen te hebben.

Dat vertelt hij tegen het AD. Robben heeft tien jaar onder contract gestaan bij Bayern München. Hij weet nog niet wat hij na zijn tijd bij de Zuid-Duitsers gaat doen. 'Ik denk dat dit het juiste is om te doen en het nu kenbaar te maken', aldus Robben.

Hele stap

'Het is wel een hele stap. Ben tien jaar bezig bij de club en heb hier prachtige jaren gehad. Wat ik na Bayern nog ga doen? Daar moet ik over nadenken. De aanbiedingen zullen wel komen. We gaat het zien', besluit Robben.

Overstap

Robben maakte in 2009 de overstap van Real Madrid naar Bayern München. Hij won in 2013 de wereldbeker en Champions League met de meest succesvolle club van Duitsland. Robben werd zeven keer kampioen met Bayern München en nam de Duitse beker viermaal mee naar Beieren.

Robben in ArenA

Robben sluit op 12 december met Bayern de groepsfase van de Champions League af in de Johan Cruijff ArenA. Een gelijkspel tegen Ajax volstaat dan voor de groepszege.

