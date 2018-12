Luciano: 'Dit is echt koud voor mij, maar ik heb het gemist'

FC Groningen heeft 66 oud-spelers uitgenodigd om het duel tegen NAC te omlijsten. 'De helden van weleer' worden feestelijk onthaald en maken in de rust een ereronde langs het publiek.

Oud-doelman Luciano da Silva heeft speciaal de overtocht gemaakt uit Brazilië. 'Dit weer, het is echt koud voor mij maar ik heb het gemist haha', lacht Luciano. 'Ik heb hier zeven jaar gespeeld en heb hier heel veel goede vrienden aan overgehouden.'

Goede band

'Ik heb een enorm goede band met de supporters en heb nog veel contact met de spelers van toen. Dat is fantastisch.' Nadat Luciano vertrok heeft de FC de goede keepers gehad. Bizot, en nu Padt.

Nu huisjes bouwen

'Dat is geweldig voor de club', zegt Luciano. 'Ben ik echt heel blij mee.' De Braziliaan moest vanwege een knieblessure stoppen en zit nu niet meer in het voetbal. 'Ik fiets heel veel, om mijn conditie goed op peil te houden. Ik bouw huisjes in mijn land, het gaat heel goed met mij,' besluit Luciano lachend.

Past precies

Ook Michael Kieftenbeld is terug in Groningen. Hij scoorde gisteren een doelpunt voor Birmingham City. 'Het paste precies om hier naar toe te komen, ik heb er heel veel zin in,' aldus de middenvelder van de FC.

Mooie tijd

'Je moet veel rennen in Engeland, ik ben goed afgetraind. Bij de FC heb ik een ontzettend mooie tijd gehad. Op zowel peroonlijk als professioneel vlak. Ik hoop vooral verzorger Henk Hagenauw te spreken en de materiaalman Bert de Voogd. Met die mensen heb je een speciale band', besluit Kieftenbeld.