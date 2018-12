Ongrijpbare Mahi loodst FC Groningen in spectaculair duel langs NAC Breda

FC Groningen heeft zondagavond in een spektakelstuk met 5-2 gewonnen van NAC Breda. Mimoun Mahi was de grote man aan de kant van de Groningers. Hij scoorde twee keer en verzorgde een assist bij de treffer van Zeefuik.

Groningen blijft zestiende in de eredivisie, maar nu met dertien punten uit veertien duels. Het gat met de nummer negen Heerenveen is vier punten. De veerkracht van zijn ploeg moet trainer Danny Buijs deugd gedaan hebben. Bij Padt zal opluchting overheersen na zijn fout bij de 1-2 van NAC.

Schitterende goal Mahi

FC Groningen begon prima aan het duel en kwam op schitterende wijze op voorsprong in de zesde minuut. Doan verstuurde een pass 'over de hele' en Mahi volleerde de bal prachtig achter de kansloze NAC-doelman Benjamin van Leer.

Snel gelijk

Lang kon de thuisploeg niet van de voorsprong genieten want tien minuten later was het alweer gelijk. NAC kreeg een vrije trap na een overtreding net buiten de zestien van Te Wierik. Nijholt schoot de bal in, Padt kon hem niet klemmen waarna Rosheuvel er als eerste bij was om in te schieten.

Voorsprong NAC

Vlak na de pauze kwam NAC op voorsprong door een fout van Sergio Padt. Hij schatte een voorzet van Rosheuvel helemaal verkeerd in waardoor Te Vrede, die beter timede, omhoog kon en de bal achter de ongelukkige doelman kopte.

Gelijkmaker Doan

Groningen ging niet bij de pakken neerzetten en twee minuten later was het alweer gelijk in de 58e minuut. Een opstomende Zeefuik gaf een voorzet die bleef hangen. Doan reageerde attent en zorgde voor de gelijkmaker.

Snel

Daarna ging het snel voor FC Groningen. Zeefuik zette de ploeg een kwartier voor tijd op voorsprong na een mooie assist van Mahi. De aangever bij deze treffer scoorde zelf de 4-2, kreeg een publiekswissel waarna Memisevic in blessuretijd de einstand op 5-2 bepaalde.

