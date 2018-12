Expeditie Grunnen: Zoekt de kerstsfeer op

Overal lichtjes, kerstbomen en kerststukjes bij de Winterfair in Oosterwijtwerd. Het team van Expeditie Grunnen komt alvast in de stemming voor de donkere dagen rond kerst.

Naast genoeg kerst gerelateerde spulletjes en eterij speelt de band El Jackson ook nog speciaal een liedje voor het team van Expeditie.

Ook in Expeditie Grunnen

- Jan heeft de eerste auto van zijn opa nog in de schuur staan

- Hoera! Thomas is geboren!

- Een praktijk voor hoogbegaafdheid

- Guido rent naar de bus om taart te brengen, want hij wordt 10

- Alex rent zijn eigen 'viaducten-run'

- Ai, geen stroom in Loppersum

- De hele familie Van der Leest heeft iets met vliegen

