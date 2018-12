Mahi: 'Die 1-0 was de mooiste goal in mijn carrière'

Mimoun Mahi was de grote man aan de kant van FC Groningen met twee goals en een assist. Maar zijn eerste goal sprong eruit. Hij volleerde een prachtige dieptepass van Doan met een schitterende volley achter Van Leer.

Het doelpunt werd door analytiscus Martin Drent vergeleken met de beroemde treffer die Marco van Basten in de EK-finale van 1988 scoorde. 'Dat is mooi om te horen, maar ik vind het te ver gaan om mijn doelpunt met zo'n legende te vergelijken', zei Mahi na afloop.

Op de pantoffel

'Ik kreeg een mooie bal, achter de laastste lijn van de verdediging gestoken. Ik nam hem vol op de pantoffel en hij ging er mooi in. Dat is natuurlijk een geweldig gevoel, geeft een enorme kick.'

Dochtertje aanwezig

Net als tegen Heerenveen was zijn dochtertje in het stadion en vierde hij met haar op de arm een feestje met de supporters. Op de suggestie dat ze dan altijd maar bij wedstrijden van de FC aanwezig moest zijn was Mahi terughoudend. 'Als vader wil je je dochter blij maken, maar volgende week uit naar VVV Venlo is misschien wat ver weg voor haar haha.'

In gesprek

'Ik vond het verder een slordige wedstrijd van ons, gelukkig hebben we veerkracht getoond.' Het contract van Mahi loopt aan het einde van dit seizoen af. 'De club is met mijn zaakwaarnemer in gesprek. Ik hoop dat ze eruit komen tegen de juiste voorwaarden.'

Lofzang

Ook Buijs ging mee in de lofzang op Mahi. 'Hij is een fantastische speler voor de club, is op en top professional. Hij en Doan hebben uitzonderlijke kwaltiteiten, daar hoeven we helemaal niet moeilijk over te doen. Of we de mooiste FC Groningen-goal van dit jaar gezien hebben weet ik niet want ik weet waartoe deze jongens in staat zijn en we hebben nog veel duels te spelen.'

Ontevreden over het spel

Buijs was niet tevreden over spel van zijn ploeg. 'Ik vond ons erg onrustig, we hadden moeilijkheden met de formatie van NAC. Ze kwamen er snel uit op de counter.' Dat Padt er bij beide treffers niet goed uitzag, daar kon Buijs niet omheen.

Fouten Padt

'Dat klopt, was gewoon niet goed. Hij heeft ons ook vaak gered. We toonden veerkracht en zijn goed teruggekomen', besluit Buijs.

Belangrijke goal Zeefuik

Deyovaisio Zeefuik was belangrijk voor FC Groningen. De veelvuldig opkomende rechtsback scoorde de belangrijke 3-2. 'Ik weet niet eens meer hoe het ging', aldus een euforische Zeefuik.

Niet nadenken

'Ik kreeg de bal van Mahi en schoot de bal keihard in. Dat doe je zonder na te denken en op gevoel. Het was zo belangrijk voor ons om te winnen vandaag. We hebben gestreden als team en de overwinning weten te behalen.

Kers op de taart

De 5-2 van Samir Memisevic was de kers op de taart voor de Groningers. 'De snelle 2-2 was heel belangrijk voor ons', aldus de Bosniër. 'We hebben een heel jong team, als je dan een tegengoal krijgt is het lastig voor het vertrouwen.'

Controle

'Maar we controleerden de wedstrijd, kregen veel kansen. Nu gaan we dit vieren als team, niet teveel want deze maand is belangrijk voor ons. We moeten zeker nog zes of zeven punten pakken voor de winterstop,' besluit de maker van de 5-2.

